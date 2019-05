Domenica il match lunch delle 12:30 è il derby tra l’Empoli e la Fiorentina. Gara da ultima spiaggia per i padroni di casa contro una squadra che non sa più vincere ed è sprofondata nella parte bassa della classifica. Il fattore campo e le speranze di salvezza danno credito ai padroni di casa ma 1 alto a 2,30, non lontanissimo dal 2 a 2,90 e con l’X a 3,50. Proposto, invece, a 2,60 il sì del multigoal da 1 a 2, a 2,30 il sì del multigoal da 2 a 3, a 2,35 il sì del multigoal da 3 a 4, a 3,35 il sì del multigoal da 4 a 5, a 6,00 il sì del multigoal da 5 a 6 e a 15,00 il sì del multigoal uguale o superiore a 7. Quota popolare, invece, per l’1 del Napoli che ospita un Cagliari che non ha più nulla da chiedere al campionato: 1 a 1,25, X a 5,75 e 2 a 10,25. Tra i risultati esatti il 3 – 1 paga per 10,00, il 3 – 2 per 23,00, lo 0 – 1 per 26,00, il 2 – 2 per 20,00, l’1 – 3 per 65,00 e il 3 – 4 per 100,00.