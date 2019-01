Domenica è match lunch tra l’ultima della classe Chievo e una Fiorentina a secco di vittorie ormai da tre turni. La bandiera delle scommesse vede viola e banca il 2 a 1,90, particolarmente distante dall’1 a 4,45 e con l’X a 3,35. Si può scommettere sul sì dell’1 o over 2,5 a 1,87, sul sì dell’X o over 2,5 e il sì del 2 o over 2,5 entrambi a 1,45, sul sì dell’1 o under 2,5 a 1,40, sul sì dell’X o under 2,5 a 1,53 e sul sì del 2 o under 2,5 a 1,09.