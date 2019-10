La Juventus vince con il Genoa mantiene la vetta della classifica, dove è ancora inseguita dall'Inter. Nonostante la sofferta vittoria di ieri gli analisti delle scommesse ritengono che sia ancora la squadra di Sarri la grande favorita per la conquista dello scudetto: la quota sui bianconeri resta ferma a 1,40. L'Inter, che martedì ha vinto a Brescia, ha però fatto un discreto salto in avanti nelle quote tricolori: l'offerta sui nerazzurri è stata sensibilmente ritoccata, passando da 4,75 a 4,00. Piccolo passo indietro, invece, per il Napoli, che ha pareggiato con l'Atalanta ed è salito da 8,00 a 8,50. Stabile invece la valutazione sui bergamaschi, ancora terzi in campionato e dati a 18,00.