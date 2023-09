Al Mapei Stadium di Reggio Emilia domenica prossima, alle 18, andrà in scena una delle gare più interessanti che propone il calendario della quinta giornata di Serie A. Il Sassuolo ospiterà l’imbattuta Juventus galvanizzata dal netto successo casalingo contro la Lazio e bramosa di poter gettare le basi di una stagione di assoluto rilievo dopo i recenti campionati in chiaroscuro. Una partita certo non facile per i neroverdi chiamati ad una prova d’orgoglio dopo la rocambolesca sconfitta a Frosinone per 4 a 2 dopo essere stati in vantaggio per 2 a 0. I padroni di casa hanno all’attivo in classifica solo tre punti per la vittoria per 3 a 1 con il Verona ma anche tre sconfitte con l’Atalanta, il Napoli ed il Frosinone. Dieci, invece, quelli conquistati dagli ospiti, secondi in classifica alle spalle dell’Inter a punteggio pieno, fermati solo dal Bologna in casa sullo 0 a 0 ma vincenti con Udinese, Empoli e Lazio. Appena ventuno i precedenti tra le due formazioni con un solo confronto in Coppa Italia a Torino terminata 2 a 1. In campionato il bilancio è fortemente bianconero in virtù dei quattordici successi conquistati e con tre pareggi e tre sconfitte. Pesante la differenza tra i gol fatti dalla Juve 47 contro gli appena 17 del Sassuolo. In casa neroverde il tecnico Alessio Dionisi, oltre all’indisponibile Alvarez, out per la rottura del legamento crociato, rischia di non poter disporre anche del portiere Consigli, per il persistere di un problema fisico, e gioco forza proporrà tra i pali Cragno. Pinamonti sarà il riferimento della squadra in attacco con Berardi, Bajrami e Laurienté di sostegno. Sul versante opposto Allegri rinuncerà, ancora per molto tempo, a De Sciglio e naturalmente a Pogba, sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping. Non dovrebbe farcela neppure Alex Sandro che dovrebbe far spazio a Rabiot. Il tandem d’attacco proposto sarà Chiesa – Vlahovic alle cui spalle agiranno in cabina di regia Locatelli con McKennie sulla corsia di sinistra e Kostic a destra. Sulla lavagna gli analisti propongono favorita la Juventus e bancano il 2 a 1,82 distante dal 3,95 del successo del Sassuolo e con il pari che moltiplica per 3,85. Tutti juventini i primi quattro probabili marcatori del primo o ultimo gol della gara con Vlahovic in testa a 5,75, poi Milik a 6,75, Kean a 7,50, Chiesa a 7,75, quindi il neroverde Berardi a 8,75 , Pinamonti a 9,75, Mulattieri a 10,00 ed a seguire gli altri.