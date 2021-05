Juventus ko contro il Milan e Lazio sconfitta a Firenze. Nell'ultimo weekend di Serie A ci sono stati due passi falsi importanti in zona Champions, che a tre giornate dal termine potrebbero essere fatali. Si torna comunque subito in campo - si legge in una nota - per quello che sarà l'ultimo turno infrasettimanale. Napoli e Udinese sono le prime a scendere in campo in un match che ovviamente vede i campani più motivati e favoriti sulla lavagna scommesse. In vista della partita che apre il turno infrasettimanale (martedì ore 20:45) il segno «1» si gioca a 1,38. Mercoledì alle 18:30 invece il Cagliari potrebbe proseguire la sua marcia salvezza ed è favorito contro la Fiorentina a 2,60. Sarà sicuramente più decisiva per la classifica Atalanta-Benevento, con i bergamaschi che ancora non possono far festa per la conferma in Champions League e sono avanti nei pronostici a quota 1,19 contro i campani, sempre più a rischio retrocessione. La Lazio sfida invece un Parma già in B e dopo la sconfitta con la Fiorentina non può più sbagliare: segno «1» a 1,20. Più complicato il riscatto della Juventus. Il 4-0 incassato contro il Milan ha costretto i bianconeri a retrocedere in classifica fino al quinto posto e il prossimo avversario è il Sassuolo, una delle squadre più forma con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime 5 giornate. La squadre di Pirlo si gioca un posto in Champions ed è bancata vincente a 1,62, i neroverdi di De Zerbi hanno nel mirino la Conference League e sono proposti a 4,80. Battuta la Juventus, il Milan non vuole sciupare il vantaggio e ora cerca il successo contro il Torino (quota 1,88 per il «2» sui rossoneri), mentre in Inter-Roma, i giallorossi hanno necessità di far punti ma hanno sempre sofferto contro le big, e il «2» a Milano appare improbabile a quota 4,65.