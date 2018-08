La prima uscita nell'amichevole di Villar Perosa ha confermato l'entusiasmo per la stagione imminente: la Juventus punta a vincere tutto, a partire dalla Serie A per la quale parte già a quota schiacciante. Un altro titolo bianconero vale appena 1,45, offerta che apre ai bianconeri prospettive più stimolanti. Per esempio, sul tabellone Sisal Matchpoint si punta sull'imbattibilità fino a fine campionato: obiettivo difficile ma non impossibile vista la quota a 10,00. Decisamente più semplice il compito di evitare sconfitte fino al 30 settembre incluso, quando la squadra di Allegri incontrerà il Napoli allo Stadium: l'obiettivo "zero sconfitte" nelle prime sette giornate è dato a 2,75.