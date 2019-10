La neo capolista Juventus ospita il Bologna e, a guardare le quote, rinforzerà il suo primato. I bianconeri hanno perso soltanto 5 volte in casa contro gli emiliani e anche stavolta il copione non cambierà: la vittoria della squadra di Sarri è infatti a un rasoterra 1.33, arriva a 10.00 il successo dei rossoblù, difficile anche il pareggio, a 5.00.