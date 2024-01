Serie A, la Juventus a Lecce per andare in vetta: Allegri da '2' a 1,60. De Rossi, la prima vittoria a 1,45

Mentre in Arabia Saudita si gioca la Supercoppa italiana, nel weekend sono in programma sei partite della 21a giornata di Serie A, con le restanti quattro che verranno recuperate a febbraio. Ci sono comunque diversi temi di interesse tra sabato e domenica, a cominciare dalla possibilità per la Juventus di andare in testa alla classifica in attesa del recupero di Inter-Atalanta (28 febbraio). La quota Snai per il successo dei bianconeri a Lecce è di 1,60: il pareggio paga 3,60, il segno «1» sei volte la posta. Dopo la doppietta al Sassuolo, Dusan Vlahovic promette gol anche al Via del Mare: una rete del serbo vale 2,75, seguono Chiesa, Milik e Kean a 3,50. La prima di De Rossi L'altro tema del fine settimana è indubbiamente il debutto sulla panchina della Roma di Daniele De Rossi: dopo l'esonero di Mourinho, la nuova era giallorossa parte dall'impegno di sabato alle 18 all'Olimpico contro il Verona. Lavagna in discesa per De Rossi: «1» a 1,45 (quota più bassa del fine settimana), «X» a 4,25, «2» a 7,75. Sabato, in serata, si gioca anche Udinese-Milan, con la squadra di Pioli che punta a confermare il vantaggio in zona Champions: rossoneri avanti nelle quote a 1,87, con «1» e «X» rispettivamente a 4,00 e 3,65. Le altre partite Domenica, alle 12.30, delicatissimo scontro salvezza allo Stirpe tra Frosinone e Cagliari: i gialloazzurri hanno portato a casa un solo punto nelle ultime sette partite e trovano i sardi che di punti nelle ultime tre ne hanno conquistati invece sette. Le quote premiano comunque Di Francesco a 2,35, ma Ranieri non è lontano (2,95). Negli altri match della domenica, avanti anche il Monza a Empoli (2,55 contro 2,75, nei toscani debutta Nicola in panchina) e il Genoa sulla Salernitana: Gilardino a 2,15, l'altro campione del mondo Inzaghi insegue a 3,60.