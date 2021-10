A pari punti in classifica, ma lontanissime nelle previsioni degli analisti. Pronostico netto per il derby di domani traLa vittoria in Champions League contro il Chelsea riporta in primo piano i bianconeri, avanti a 1,91 all'Olimpico Grande Torino. L'assenza di Dybala e Morata non basta al Torino per avvicinarsi ai bianconeri, visto che la prima vittoria dopo quella del 2015 è data a 4,30, mentre un altro pareggio come lo scorso aprile pagherebbe 3,40. Netto anche il giudizio degli scommettitori: il 50% ha puntato sul «2» di Allegri, mentre sul colpo di Juric è andato il 22% delle scelte. Occhio però alla difesa bianconera, che ha subìto gol in tutte le sei giornate disputate finora: almeno una rete del Toro (che fin qui è sempre andato a segno) si gioca a 1,38, per due o più marcature si sale a 3,14. Sul tabellone dei bomber spicca Sanabria a 3,00 per il Torino, ma gli analisti puntano anche sul ritorno di Belotti e lo offrono a 2,75. A Chiesa e Kean ancora il compito di trascinare la Juve, entrambi a quota 2,75.Altro "derby" di giornata al Gewiss Stadium, dove domenica seraospiterà ilQui il pronostico premia i padroni di casa, che pure hanno perso un pezzo importante come Gosens. Gasperini e i suoi sono imbattuti da cinque partite tra campionato e Champions e sono favoriti a 2,15 su Planetwin365. L'ultimo testa a testa a Bergamo si è chiuso con il blitz del Milan, che stavolta arriva all'appuntamento dopo la beffa con l'Atletico Madrid: la scossa di Pioli è data a 3,30, il segno «X» è invece a 3,35. Brahim Diaz è stato l'uomo decisivo dei rossoneri nelle ultime due giornate e un'altra rete vale 4,50, dietro Rebic (3,25) e Leao (3,40), anche se davanti a tutti c'è Zapata, a 2,10.Per ilsarà invece il momento di reagire alla prima sconfitta della stagione. Il ko con lo Spartak Mosca in Europa League lascia comunque invariato il vantaggio azzurro nella trasferta con la, l'altra sorpresa di inizio campionato. Il successo al Franchi (sarebbe il terzo consecutivo contro i viola) si gioca a 1,98 su Planetwin365, con Italiano e i suoi a 3,02 e il pari a 3,45. Otto degli ultimi dieci confronti sono finiti in No Goal, ovvero con almeno una delle squadre a zero reti, esito che stavolta è in quota a 2,20.Tra le big, giornata in discesa per l'Inter, avanti a 1,70 in casa del Sassuolo, e per la Roma, a 1,41 per la sfida all'Olimpico con l'Empoli. Più in salita, invece, il compito della Lazio, a 2,17 per il testa a testa al Dall'Ara con il Bologna (3,20).