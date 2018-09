Messo in archivio l’avvio da dimenticare, la Lazio ha cambiato marcia e vinto le ultime tre partite giocate tra campionato ed Europa League. La squadra di Simone Inzaghi ha trovato condizione e risultati e secondo le valutazioni degli analisti 888sport.it può calare il poker nella gara di domenica contro il Genoa, all’Olimpico. A spingere in basso la valutazione sui biancocelesti, dati a 1,47, oltre ai risultati recenti, è anche il pessimo feeling dei rossoblu con le trasferte: la squadra di Ballardini nelle ultime 8 gare esterne (tra lo scorso campionato e quello attuale) ha raccolto appena un punto. Sale quindi già a 4,60 la quota sulla «X», mentre il blitz genoano è pagato 6,75. La Lazio, comunque, potrebbe metterci un po’ a fare suo l’incontro: tre volte fino a qui i biancocelesti hanno chiuso il primo tempo sulla «X», un altro pari al 45’ viaggia a 2,48. La partita, a leggere l’elenco dei precedenti, potrebbe inoltre essere caratterizzata da un abbondante numero di reti: gli ultimi quattro scontri diretti tra Lazio e Genoa sono finiti tutti con almeno quattro gol complessivi, un altro esito simile (Over 3,5 sul tabellone delle quote) è valutato 2,70. Si scende invece a 1,78 per il Goal, la possibilità che entrambe le formazioni vadano a segno