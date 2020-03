Il campionato è oramai fermo da quasi un mese. La Serie A difficilmente ripartirà in tempi brevi, ma al momento non rappresenta la priorità. C'è un nemico da sconfiggere, il Covid-19.



L'auspicio è che possa finire tutto al più presto e spuntano alcune date per la ripresa del campionato. A rivelarlo è il direttore di Radio Kiss kiss Napoli, Valter De Maggio. Ai microfoni della stessa emittente radiofonica, durante la trasmissione RadioGoal, lo stesso De Maggio ha rivelato che la Lega sta pensando di riprendere la Serie A il 1 giugno e di terminare il 15 luglio. Inoltre, dal 15 al 30 luglio riprendere da dove si erano lasciate le coppe europee.