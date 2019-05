"L’obiettivo è trasformare un’associazione che organizza il campionato in una sport media company". La dichiarazione d’intenti è di Luigi De Siervo che ieri ha presentato il piano industriale ai club: si punta, con l’apertura di 4 nuovi sedi, a esportare il brand della Serie A all’estero. Il canale della Lega "è una delle ipotesi sul tavolo".

Sempre secondo il Corriere della Sera, è allo studio una partnership con Mediapro che ha chiesto un’opzione per realizzare il canale. Il presidente della Juventus, Agnelli non ha nascosto malumore per l’incontro a Madrid di alcuni club con gli spagnoli.