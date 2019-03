FROSINONE – TORINO

GIACOMELLI

DEL GIOVANE – SCHENONE

IV: MARINI

VAR: GUIDA

AVAR: LONGO



INTER – SPAL

CALVARESE

DE MEO – ALASSIO

IV: PICCININI

VAR: DI BELLO

AVAR: VUOTO

SAMPDORIA – ATALANTA

FABBRI

DI IORIO – POSADO

IV: MARINELLI

VAR: ROCCHI

AVAR: TONOLINI

SASSUOLO – NAPOLI h. 18.00

MANGANIELLO

VALERIANI – COLAROSSI

IV: ILLUZZI

VAR: DOVERI

AVAR: PRETI FIORENTINA – LAZIO h. 20.30

ORSATO

LO CICERO – RANGHETTI

IV: AURELIANO

VAR: MAZZOLENI

Dopo i tre anticipi, sono sei le gare in programma oggi per la 27esima giornata di Serie A. Apre il programma Bologna-Cagliari alle 12.30, in chiusura alle 20.30 c'è Fiorentina-Lazio aspettando il posticipo di domani tra Roma ed Empoli. Di seguitoanalizzati dalla redazione di calciomercato.com:IRRATIMARRAZZO – CECCONIIV: ABBATTISTAVAR: VALERIAVAR: MELI34' - Rigore per il Bologna. Irrati non ha dubbi, Bradaric intercetta un cross dalla destra col braccio e l'arbitro assegna il penalty per i padroni di casa. Corretta la decisione, il silent check del Var conferma.