Sono Spal-Juventus alle 18.00 e Fiorentina-Milan delle 20.45 le ultime due sfide del sabato di Serie A dopo Bologna-Udinese. Di seguito gli episodi da moviola delle due partite analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



SPAL – JUVENTUS Sabato 22/02 h. 18.00

LA PENNA

LONGO – PRENNA

IV: BARONI

VAR: DI BELLO

AVAR: DE MEO​



19' - Valoti rischia il rosso. Durissima entrata ai danni di Danilo, per La Penna è da ammonizione e il Var conferma. Davvero al limite l'intervento del centrocampista della Spal, entrato in netto ritardo e dritto sull'uomo.



4' - Annullato l'1-0 alla Juve. Cristiano Ronaldo batte Berisha, ma si alza la bandiera dell'assistente di La Penna per segnalare la posizione di fuorigioco del portoghese. Chiamata corretta, il Var conferma.



FIORENTINA – MILAN Sabato 22/02 h. 20.45

CALVARESE

VIVENZI – DEL GIOVANE

IV: GIUA

VAR: NASCA

AVAR: CARBONE