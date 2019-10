Dopo i due anticipi di ieri, sono sette le partite in programma oggi per il decimo turno di Serie A. Spicca su tutti il match tra Napoli e Atalanta, con la quarta forza del campionato che ospita la terza. Di seguito tutti gli episodi da moviola della giornata analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



NAPOLI – ATALANTA h. 19.00

GIACOMELLI

BINDONI – LONGO

IV: DOVERI

VAR BANTI

AVAR PASSERI



90' - Per proteste nei confronti della decisione dell'arbitro, è stato espulso Carlo Ancelotti.



86’ - Grandissime proteste al San Paolo. Contatto scomposto Kjaer-Llorente nell’area di rigore dell’Atalanta, per l’arbitro è tutto regolare. Il difensore dell'Atalanta, però, va dritto sull'uomo senza neanche guardare la palla e stende l'attaccante spagnolo - che per prendere posizione allarga il gomito - con entrambe le braccia. Per Giacomelli non è rigore, l'azione prosegue e arriva il 2-2 dell'Atalanta con Ilicic (in posizione regolare). Il Var ricontrolla l'azione, ma non ritiene un chiaro errore quello di Giacomelli. Il contatto, però, sembra da rigore: ci stava l'intervento di arbitro e Var in questo frangente.



CAGLIARI – BOLOGNA

SACCHI

ROCCA – VILLA

IV: PEZZUTO

VAR: PAIRETTO

AVAR: RANGHETTI



JUVENTUS – GENOA

GIUA

VALERIANI – SANTORO

IV: LA PENNA

VAR: CALVARESE

AVAR: DI IORIO



LAZIO – TORINO

ORSATO

PRETI – BRESMES

IV: ABISSO

VAR: MARESCA

AVAR: FIORITO



SAMPDORIA – LECCE

MASSA

TEGONI – CALIARI

IV: DI MARTINO

VAR: DI PAOLO

AVAR: GIALLATINI



SASSUOLO – FIORENTINA

MARIANI

DE MEO – PRENNA

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN



UDINESE – ROMA

IRRATI

LO CICERO – BOTTEGONI

IV: ILLUZZI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: VIVENZI