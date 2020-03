Di seguito i principali episodi da MOVIOLA delle partite di oggi valide per la 27esima giornata e rinviate per l'emergenza Coronavirus,



PARMA – SPAL (domenica 8 marzo h. 12.30)

PAIRETTO

PRETI – BACCINI

IV: SACCHI

VAR: DI PAOLO

AVAR: VIVENZI





MILAN – GENOA (domenica 8 marzo h. 15.00)

DOVERI

LO CICERO – GALETTO

IV: PASQUA

VAR: IRRATI

AVAR: CECCONI



67' - RIGORE PER LA SPAL! Valoti messo giù da Bruno Alves, Pairetto invitato dal Var a rivedere l'episodio personalmente conferma la decisione.​



SAMPDORIA – H. VERONA (domenica 8 marzo h. 15.00)

VALERI

COSTANZO – VILLA

IV: MASSIMI

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



UDINESE – FIORENTINA (domenica 8 marzo h. 18.00)

FABBRI

TOLFO – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: CHIFFI

AVAR: PERETTI