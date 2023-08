Di seguito gli episodi da moviola delle due gare che aprono la prima giornata della Serie A 2023-24:



EMPOLI – H. VERONA (Sabato 19/08 h.18.30)



MASSIMI

ZINGARELLI – SCATRAGLI

IV: MANGANIELLO

VAR: VALERI

AVAR: GARIGLIO



FROSINONE – NAPOLI (Sabato 19/08 h.18.30)



MARCENARO

CECCONI – BERCIGLI

IV: LA PENNA

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA



39' - Ammonito Olivera, fallo brutto su Baez.



36' - GOL ANNULLATO NAPOLI - Fuorigioco di Cajuste all'inizio del batti e ribatti che porta alla rete di Raspadori, annullata.



26' - Fallo sulla trequarti del Frosinone di Cajuste, giallo per lui.



24' - Qualche protesta del Frosinone per un intervento di Rrahmani su Mazzitelli prima del gol di Politano



13' - Anche Lobotka finisce tra gli ammoniti, fallo di ostruzione su un contropiede.



12' - Fallo di Oyono in pressione, giallo per il terzino.



5' - RIGORE FROSINONE - Cajuste entra in modo irruento su Cuni in area di rigore, l'arbitro assegna il tiro dal dischetto dopo la conferma del Var.