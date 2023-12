Di seguito, gli episodi da moviola delle partite del pomeriggio, valide per la 17esima giornata di Serie A:



H. VERONA – CAGLIARI h. 18.00



ORSATO

BINDONI – TEGONI

IV: BONACINA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO S.



38' - Goldaniga colpisce di testa in occasione di una punizione per il Cagliari. La palla va in rete, ma il guardalinee fischia fuorigioco. Dopo il silent check, Orsato conferma la decisione. Gol annullato.





INTER – LECCE h. 18.00

MARCENARO

ROSSI C. – PALERMO

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: VALERI



2' - Manovra dell'Inter, Thuram mette in mezzo per Mkhitaryan che poi va a contatto con Falcone e cade in area; Marcenaro fa cenno che è tutto ok, il VAR conferma.