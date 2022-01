Si gioca la 23esima giornata di Serie A, la quarta del girone di ritorno. Su Calciomercato.com gli episodi da moviola degli incontri del sabato pomeriggio, alle 15 Genoa-Udinese e alle 18 Inter-Venezia:





GENOA – UDINESE h 15.00

DOVERI

ASSISTENTI: BINDONI – MACADDINO

IV: SANTORO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGNOTTA



87' IL GENOA CHIEDE UN RIGORE - Vanheusden scivola il area e lamenta un contatto con Arslan: Doveri non fischia il penalty, il VAR non interviene.



79' ESPULSO CAMBIASO - Doveri espelle il giovane, doppio giallo per fallo e proteste.​





INTER – VENEZIA h. 18.00

MARCHETTI

ASSISTENTI: LOMBARDI – DEI GIUDICI

IV: MINELLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MASTRODONATO