Salvezza, Champions ed Europa League ancora in ballo nella 36esima giornata di Serie A. Un terzultimo turno di campionato che seguiremo come sempre, su calciomercato.com, anche attraverso la nostra moviola.

ATALANTA – GENOA Sabato 11/05 h. 15.00

IRRATI

MARRAZZO – DI VUOLO

IV: ABISSO

VAR: ORSATO

AVAR: VIVENZI





6' PRIMO GIALLO DEL MATCH: entrata in ritardo di Miguel Veloso su Ilicic e Irrati estrae il cartellino giallo per il calciatore del Genoa.



9' GOSENS A SEGNO MA IN OFFSIDE: l'esterno tedesco trova la ribattuta vincente dopo la parata di Radu su Castagne, ma la posizione irregolare di Zapata (che ostacola la visuale del portiere) vanifica tutto.



19' ANNULLATO IL GOL DI ZAPATA: lancio dalle retrovie per il colombiano, che aggira Romero e batte in diagonale Radu, ma Irrati annulla per fuorigioco. Il VAR convalida la scelta.



30' CASTAGNE DI SPALLA, NIENTE RIGORE: colpo di testa all'altezza del secondo palo, corretto in angolo dal tocco con la spalla dell'esterno nerazzurro. Irrati non assegna il penalty, il VAR conferma.



34' AMMONITO PALOMINO: entrata dura e fuori tempo dell'argentino su Lapadula, altro giallo

CAGLIARI – LAZIO Sabato 11/05 h. 18.00

FABBRI

COSTANZO – CECCONI

IV: DI PAOLO

VAR: CALVARESE

AVAR: LO CICERO