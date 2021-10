La domenica dell’undicesima giornata di Serie A parte con l’anticipo delle 12.30 fra Inter e Udinese. Alle 15 invece tocca a Fiorentina-Spezia, Genoa-Venezia e Sassuolo-Empoli, mentre alle 18 la capolista Napoli fa visita alla Salernitana per il derby campano. Calciomercato.com racconta gli episodi da moviola.



INTER-UDINESE, ore 12.30

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Vivenzi e Rocca

Quarto uomo: Paterna

Var: Di Paolo

Avar: Bresmes



FIORENTINA-SPEZIA, ore 15

Arbitro: Giua

Assistenti: Di Gioia e Capaldo

Quarto uomo: Meraviglia

Var: Chiffi

Avar: Volpi



42' Su un calcio d'angolo per la Fiorentina, Gyasi salta anticipando Milenkovic, ma con il braccio inspiegabilmente altissimo. Inizialmente l'arbitro non vede il tocco ma viene richiamato dal Var e, dopo l'on field review, assegna il calcio di rigore per la Viola.



GENOA-VENEZIA, ore 15

Arbitro: Mariani

Assistenti: Lombardo e Cecconi

Quarto uomo: Piccinini

Var: Pairetto

Avar: Paganessi



SASSUOLO-EMPOLI, ore 15

Arbitro: Massimi

Assistenti: Macaddino e Marchi

Quarto uomo: Marchetti

Var: Orsato

Avar: Di Iorio



SALERNITANA-NAPOLI, ore 18

Arbitro: Fabbri

Assistenti: Tegoni e Vecchi

Quarto uomo: Pezzuto

Var: Banti

Avar: Alassio