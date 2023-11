Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Sassuolo-Salernitana e Genoa-Verona, i due anticipi della 12esima giornata di Serie A.



SASSUOLO - SALERNITANA Venerdì 10/11 h.18.30



Arbitro: Ghersini

Assistenti: Lo Cicero - Trasciatti

Quarto ufficiale: Sacchi

VAR: Meraviglia

AVAR: Mazzoleni



43' - Si lamenta Berardi per un colpo subito in area da Mazzocchi. L'esterno rimane a terra, gamba alta per il terzino della Salernitana, ma non sono ravvisate irregolarità.



5' - Gol di Ikwuemesi, che scatta sul filo del fuorigioco su suggerimento di Mazzocchi in profondità.



GENOA – H. VERONA Venerdì 10/11 h.20.45



Arbitro: Orsato

Assistenti: Cecconi - Rossi C.

Quarto ufficiale: Manganiello

VAR: Gariglio

AVAR: Guida