Si apre oggi il programma dell'undicesima giornata di Serie A. Riflettori accesi sull'Olimpico di Roma, con la sfida tra i giallorossi e il Napoli. Alle 18.00 c'è Bologna-Inter, in serata il derby della Mole tra Torino e Juve. Di seguito tutti gli episodi da moviola della giornata analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



Roma – Napoli sabato ore 15.00

Rocchi

Meli – Peretti

Iv: Abbattista

Var: Aureliano

Avar: Lo Cicero



95' Fallo di Cetin su Llorente al limite dell'area: Rocchi non ha dubbi ed estrae il cartellino rosso.



82' Gol della Roma con Dzeko, ma l'assistente segnala un corretto fuorigioco del bosniaco



53' Secondo rigore per la Roma: cross di Pastore, braccio ampio di Mario Rui e rigore netto per i giallorossi.



24' Fallo di mano di Callejon in area di rigore: Rocchi, richiamato dal Var, va a rivederlo e assegna il rigore. ​



Bologna – Inter sabato ore 18.00

La Penna

Passeri – Cecconi

Iv: Marinelli

Var: Valeri

Avar: Del Giovane