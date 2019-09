Dopo gli anticipi di ieri e in attesa del posticipo tra Torino e Milan, sono sette le partite in programma oggi per la quinta giornata di Serie A. Di seguito gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



ROMA – ATALANTA

IRRATI di Pistoia

PASSERI – MONDIN

IV: GIUA

VAR: BANTI di Livorno

AVAR: RANGHETTI

La partita scorre tranquilla. Severo ma nel complesso giusto Irrati nella gestione dei cartellini.



FIORENTINA –SAMPDORIA

DOVERI di Roma 1

FIORITO – DI VUOLO

IV: PICCININI

VAR: PAIRETTO di Nichelino

AVAR: LIBERTI



54' Espulso Murillo! Il difensore della Sampdoria, già ammonito, stende Castrovilli. Secondo giallo giusto e Samp in 10.



GENOA – BOLOGNA

MASSA di Imperia

GIALLATINI – DI GIOIA

IV: FOURNEAU

VAR: MANGANIELLO di Pinerolo

AVAR: DI IORIO



15' Gol annullato a Sansone! Fuorigioco netto del numero 10 dei felsinei, si resta sullo 0-0.



INTER – LAZIO

MARESCA di Napoli

ALASSIO – PAGANESSI

IV: FABBRI

VAR: CALVARESE di Teramo

AVAR: MELI



35' Colpo di testa di Acerbi, la palla sbatte su de Vrij e il difensore della Lazio chiede un rigore. Per l'arbitro si può proseguire.



15' Handanovic esce a valanga su Caicedo, prendendo il pallone. L'attaccante della Lazio timidamente protesta, Maresca giustamente lascia proseguire dopo un veloce check col Var.



NAPOLI – CAGLIARI

DI BELLO di Brindisi

SCHENONE – DE MEO

IV: PEZZUTO

VAR: LA PENNA di Roma 1

AVAR: LONGO



88' Koulibaly espulso per proteste: rosso diretto per il centrale senegalese.



PARMA – SASSUOLO

MARINELLI di Tivoli

PRETI – CECCONI

IV: GHERSINI

VAR: NASCA di Bari

AVAR: VALERIANI



72: Obiang tocca la palla con la mano in area, ma soltanto dopo che Inglese ha contribuito a fargli perdere l'equilibrio con una spinta. Lungo controllo al Var dell'arbitro, con gioco fermo oltre tre minuti. Alla fine Marinelli assegna il calcio di rigore al Parma. Decisione che sembra corretta.



64' Secondo gol annullato a Gervinho! L'ivoriano avanza sulla destra e con un diagonale batte Consigli, ma il Var, dopo un controllo, annulla per la posizione di partenza: è fuorigioco, decisione corretta.



40' Gervinho porta avanti il Parma, ma Marinelli annulla per un fallo commesso nella stessa azione da Hernani.



SPAL – LECCE

ROCCHI di Firenze

VECCHI – LOMBARDI

IV: RAPUANO

VAR: MAZZOLENI di Bergamo

AVAR: MANGANELLI



71' Secondo calcio di rigore assegnato al Lecce per un fallo di Cionek



10' fallo in area di rigore su Babacar: Rocchi concede giustamente il penalty, poi trasformato da Mancosu.