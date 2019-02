Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, sono sei le gare di Serie A in programma. Di seguito gli episodi da moviola della giornata analizzati dalla redazione di calciomercato.com:





BOLOGNA – JUVENTUS

CALVARESE

SCHENONE – POSADO

IV: ABBATTISTA

VAR: LA PENNA

AVAR: TEGONI





CHIEVO – GENOA

VOLPI

VIVENZI – LO CICERO

IV: MARIANI

VAR: ROCCHI

AVAR: DI LIBERATORE





FIORENTINA – INTER h. 20.30

ABISSO

PASSERI – MONDIN

IV: PASQUA

VAR: FABBRI

AVAR: ALASSIO





PARMA – NAPOLI h. 18.00

CHIFFI

DEL GIOVANE – DI IORIO

IV: GIUA

VAR: DI BELLO

AVAR: FIORITO





SAMPDORIA – CAGLIARI h. 12.30

MASSIMI

VALERIANI – VILLA

IV: DOVERI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LONGO



64' - Calcio di rigore per la Sampdoria. Trattenuta di Pellegrini in area ai danni di Gabbiadini, l'arbitro non ha dubbi ad assegnare il penalty ai blucerchiati. Decisione corretta e confermata anche dal Var.



34' - Intervento durissimo e in ritardo di Deiola ai danni di Praet. L'arbitro Massimi estrae il cartellino giallo, il Var Mazzoleni lo richiama per rivalutare l'episodio. Dopo aver rivisto l'entrataccia con piede a martella, Massimi non cambia la propria decisione. Il rosso per il fallo sarebbe stato giusto.



SASSUOLO – SPAL

MARESCA

PERETTI – SCATRAGLI

IV: MARINI

VAR: VALERI

AVAR: MARRAZZO