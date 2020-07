Sono 5 le gare domenicali in programma in questa giornata di Serie A prima del posticipo Roma-Inter e come sempre Calciomercato.com vi offre la MOVIOLA LIVE con gli episodi più importanti.



PARMA – SAMPDORIAore 17.15

CALVARESE

DE MEO – BOTTEGONI

IV: SACCHI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LIBERTI



25' - Esulta il Parma per il 2-0 segnato da Gianluca Caprari, ma il var richiama l'attenzione di Calvarese e la rete viene annullata. Al momento del tiro iniziale di Kulusevski la punta è infatti in posizione di offside e il gol, arrivato dopo una prima ribattuta è viziato da quel fuorigioco iniziale. Giusto annullare.



BRESCIA – SPAL ore 19.30

ABBATTISTA

DEL GIOVANE – PERROTTI

IV: SERRA

VAR: BANTI

AVAR: TOLFO



FIORENTINA – TORINO ore 19.30

MARIANI

GIALLATINI – CALIARI

IV: ROS

VAR: GIACOMELLI

AVAR: PASSERI



GENOA – LECCE ore 19.30

DOVERI

PAGANESSI – MONDIN

IV: PAIRETTO

VAR: IRRATI

AVAR: RANGHETTI



NAPOLI – UDINESE ore 19.30

CHIFFI

FIORITO – DI IORIO

IV: VOLPI

VAR: DI PAOLO

AVAR: COSTANZO