Serie A, la MOVIOLA: rigore netto su Caso

Di seguito, tutti gli episodi da moviola.



FROSINONE – MONZA Sabato 06/01 h.15.00



FERRIERI CAPUTI

ROSSI C. – AFFATATO

IV: MARINELLI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PATERNA



75' - CALCIO DI RIGORE PER IL FROSINONE - Sulla palla di Mazzitelli in verticale, D'Ambrosio frana su Caso: netto il penalty assegnato da Ferrieri Caputi.



LECCE – CAGLIARI Sabato 06/01 h.18.00



MASSA

MELI – ALASSIO

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: DI BELLO



SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/01 h.20.45



ABISSO

MASTRODONATO – CAVALLINA

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO