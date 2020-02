Di seguito i principali episodi da MOVIOLA dei match della domenica pomeriggio della 24esima giornata di Serie A.



UDINESE-H. VERONA

Arbitro: ABBATTISTA

Assistenti: GIALLATINI - PAGANESSI

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: TOLFO

65’ Fofana serve di testa Lasagna, che però parte in fuorigioco. Giusto annullare il gol seguente di De Paul.





JUVENTUS-BRESCIA

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: MONDIN - BOTTEGONI

IV: PEZZUTO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: RANGHETTI



37’ Brescia in 10! Ayé, ammonito pochi minuiti prima, stende al limite dell’area di rigore Ramsey, che stava per calciare a porta. L’arbitro estrae il secondo cartellino giallo ed espelle l’attaccante del Brescia. Decisione corretta​.







SAMPDORIA-FIORENTINA

Arbitro: IRRATI

Assistenti: DI VUOLO - SANTORO

IV: SERRA

VAR: AURELIANO

AVAR: LIBERTI



44' Fiorentina in 10! Un rosso anche per i viola, con Badelj che becca il secondo giallo per un intervento .fuori tempo su Bertolacci



39' Samp in 10! Espulso Murru che prima rifila una gomitata a Pezzella, poi protesta con l'arbitro per l'iniziale giallo.



29' Milenkovic tocca Ramirez in area di rigore, l’uruguaiano crolla a terra chiedendo un penalty. L’arbitro valuta il contatto come lieve e non concede il rigore.



11’ Salto scomposto di Ramirez, che tocca palesemente il pallone con il braccio sinistro in area di rigore. L’arbitro non fischia, poi richiamato dal var assegna il rigore alla Fiorentina. Decisione corretta. Vlahovic si tappa le orecchie, l’arbitro legge una provocazione e ammonisce l’attaccante viola, e poi anche a Murru.



SASSUOLO-PARMA

Arbitro: MARIANI

Assistenti: LO CICERO - AFFATATO

IV: MARINI

VAR: PAIRETTO

AVAR: GALETTO



25' Gol Gervinho, il Sassuolo protesta per un fallo su Berardi a inizio azione.



CAGLIARI-NAPOLI

Arbitro: DOVERI

Assistenti: DEL GIOVANE - VALERIANI

IV: GHERSINI

VAR: CALVARESE

AVAR: TEGONI