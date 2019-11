Dopo le tante polemiche di ieri nel derby tra Torino e Juve per il rigore non concesso per il tocco con il braccio di De Ligt, torna in campo oggi la Serie A. Di seguito tutti gli episodi dubbi analizzati dalla redazione di calciomercato.com.





ATALANTA – CAGLIARI domenica ore 12:30

ABISSO di Palermo

COLAROSSI – DI IORIO

IV: RAPUANO

VAR: ORSATO di Schio

AVAR: DI PAOLO



39' Rosso diretto per Ilicic! Lykogiannis sbraccia, Ilicic reagisce con un calcetto. Per l'arbitro rosso diretto, decisione corretta.



GENOA – UDINESE domenica 15:00

PASQUA di Tivoli

MONDIN – BACCINI

IV: MAGGIONI

VAR: NASCA di Bari (VAR Pro)

AVAR: BINDONI



LECCE – SASSUOLO domenica ore 15:00

ROS di Pordenone

RANGHETTI – GORI

IV: GIUA

VAR: BANTI di Livorno (VAR Pro)

AVAR: LONGO



HELLAS VERONA – BRESCIA domenica ore 15:00

MARIANI di Aprilia

FIORITO – SCHENONE

IV: SERRA

VAR: MASSA di Imperia

AVAR: GALETTO



FIORENTINA – PARMA domenica ore 18:00

PAIRETTO di Nichelino

VIVENZI – VECCHI

IV: PRONTERA

VAR: FABBRI di Ravenna

AVAR: VALERIANI