Prosegue la 29esima giornata di Serie A. LIVE su Calciomercato.com la MOVIOLA dell'anticipo di questo sabato sera: Sampdoria-Milan.



SAMPDORIA-MILAN (arbitro Orsato, assistenti Lo Cicero-Mondin, quarto uomo Giua, Var Doveri e Avar Paganessi).



29' Altro rigore chiesto dai rossoneri: Calhanoglu salta Andersen e cade in terra. Per Orsato non è rigore, il Var conferma la scelta dell'arbitro.



25' Il Milan chiede un rigore per un intervento di mano di Praet in area. Il pallone è vicino e per Orsato, che si consulta col Var, non è penalty. Nella circostanza, ammonito Castillejo per proteste.



23' Ancora Suso protagonista: contrasto con Murru al limite dell'area, l'arbitro lascia correre ma sembra esserci il fallo del terzino della Samp.



15' Primo ammonito della gara: Suso atterra Ramirez e per Orsato è da giallo, ma dal replay l'attaccante del Milan sembra scivolare.