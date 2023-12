Di seguito, tutti gli episodi da moviola del pomeriggio di Serie A.



Lecce-Bologna (domenica ore 12.30)



Doveri

Tolfo e Longo

IV UOMO Bonacina

VAR Nasca

AVAR Paganessi



96' - CALCIO DI RIGORE PER IL LECCE - Dopo un'iniziale segnalazione di fuorigioco di Dorgu (inesistente), l'arbitro Doveri viene richiamato al VAR per una trattenuta di Calafiori su Falcone, lanciatosi in area nella mischia finale. Netto il fallo e penalty assegnato dopo l'on-field review



Fiorentina-Salernitana (domenica ore 15)



Tremolada

Bindoni e Tegoni

IV UOMO La Penna

VAR Gariglio

AVAR Irrati



Udinese-Verona (domenica ore 15)



Maresca

Palermo e Mokhtar

IV UOMO Rutella

VAR Valeri

AVAR Miele