Dopo le vittorie di Atalanta e Inter, prosegue la 37esima giornata di Serie A. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle gare che si giocano oggi.





H. VERONA – SPAL Mercoledì 29/07 h. 19.30

SOZZA

MELI – MARCHI

IV: ROS

VAR: GIUA

AVAR: PASSERI



LAZIO – BRESCIA Mercoledì 29/07 h. 19.30

MASSIMI

FIORITO – MASTRODONATO

IV: GUIDA

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO



SAMPDORIA – MILAN Mercoledì 29/07 h. 19.30

PASQUA

MONDIN – DE MEO

IV: MANGANIELLO

VAR: MASSA

AVAR: LO CICERO



76' - Bertolacci si inserisce in area di rigore, tocca la palla con l'esterno, Kjaer arriva in ritardo e va sull'ex della gara. Pasqua lascia correre, il Var lo richiama e il direttore di gara assegna il rigore.



53' Sponda di Ibrahimovic, gol di Calhanoglu: Pasqua annulla per una presunta spinta del turco su Colley. In realtà il centrale della Samp è scivolato: richiamato al Var, Pasqua dà il gol.

Ammonito Ante Rebic. Testa a testa con Gaston Ramirez dopo un duro contrasto del sampdoriano sul milanista: l'uruguaiano cade a terra, il var richiama Pasqua, che estrae il giallo per l'ex Eintracht.MARESCATEGONI – COLAROSSIIV: ABISSOVAR: FABBRIAVAR: VALERIANIORSATOMANGANELLI – GIALLATINIIV: LA PENNAVAR: GIACOMELLIAVAR: BINDONIGHERSINITOLFO – PAGLIARDINIIV: MARINIVAR: MARIANIAVAR: PAGANESSIDI BELLOROCCA – PAGNOTTAIV: DOVERIVAR: CALVARESEAVAR: DI VUOLOPICCININIRANGHETTI – VILLAIV: SACCHIVAR: BANTIAVAR: VIVENZI