Secondo anticipo di giornata in Serie A: alle 20.45 l'Inter è di scena al Bentegodi contro il Verona. Di seguito gli episodi di moviola presentati e analizzati da calciomercato.com:



VERONA – INTER

MANGANIELLO

ALASSIO – MONDIN

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: RAPUANO



38' Inter in gol, ma Manganiello annulla. Sul cross di Dzeko, infatti, Perisic stacca di testa ma Lautaro Martinez ostacola Montipò, che perde il pallone.



27' Ammonito Magnani per un fallo su Dzeko.