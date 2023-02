Di seguito i principali episodi arbitrali, raccontati in diretta, di Torino-Udinese e Bologna-Fiorentina, sfide rispettivamente delle 15 e delle 18 di questa domenica, valide per la 21esima giornata di Serie A.



Torino – Udinese h. 15.00



Prontera

Alassio – Lombardo

Iv: Miele G.

Var: Guida

Avar: Pezzuto



49' Gol del Torino - Cross di Aina, Karamoh segna sul filo del fuorigioco. Bandierina alzata, ma il Var convalida il gol perché la posizione del francese è regolare.



Fiorentina – Bologna h. 18.00



Pairetto

Carbone – Giallatini

Iv: Gariglio

Var: Di Paolo

Avar: Serra



14' Rigore per il Bologna! - Dopo un salvataggio miracoloso di Jovic sulla linea di porta aiutato anche dalla traversa, Barak sposta il pallone con un braccio, fendendolo imprendibile per Zirkzee. Inizialmente Pairetto non vede il tocco, ma, richiamato dal Var, la va a rivedere e assegna il rigore ai rossoblù.



29' Ammonito Igor - Il difensore brasiliano atterra in scivolata Posch sulla fascia. Pairetto estrae il giallo che costa la squalifica all'ex Spal.