Serie A, la MOVIOLA LIVE: contatto Simeone-Fazio, interviene il VAR

Di seguito, tutti gli episodi da moviola dei primi match della 20esima giornata di Serie A.



Genoa – Torino sabato ore 15.00

Giua

Raspollini – Barone

Iv: Feliciani

Var: La Penna

Avar: Valeri



Napoli – Salernitana sabato ore 15.00

Marinelli

Lo Cicero – Vecchi

Iv: Marchetti

Var: Di Bello

Avar: Chiffi



46' - Rigore per il Napoli. Fazio interviene in ritardo su Simeone (fallo simile a quello compiuto da Huijsen nel derby in Coppa Italia fra Lazio e Roma) e il VAR chiama Marinelli all'on-field review. Pochi secondi e viene assegnato il penalty



37' - Proteste da parte di Simeone per un contatto in area subito per mano di Gyomber. Nessun intervento del VAR, Marinelli non ravvisa alcun tipo di infrazione



H. Verona – Empoli sabato ore 18.00

Doveri

Perrotti – Rossi M.

Iv: Minelli

Var: Di Paolo

Avar: Sozza