La seconda giornata di Serie A si apre con due anticipi delle 18.30: il Sassuolo ospita la Sampdoria e il Napoli di Luciano Spalletti va in trasferta a Marassi contro il Genoa. Calciomercato.com aggiorna in tempo reale la MOVIOLA LIVE con tutti gli episodi più importanti.



Sassuolo-Sampdoria: arbitro Sacchi, assistenti Dei Giudici e Avalos, Camplone quarto uomo, Maresca e Di Iorio al Var.



Genoa-Napoli: arbitro Di Bello, assistenti Giallatini e Preti, Gariglio quarto uomo, Fabbri e Vivenzi al Var.



90' - Ammonito Mario Rui per proteste dopo un intervento da dietro su Kallon



55' - Annullato il pareggio del Genoa: Meret perde palla in uscita scontrandosi con Buksa, Pandev prende il pallone e segna a porta vuota col portiere avversario a terra. Inizialmente Di Bello convalida il gol, vìpoi lo va a rivedere al Var e cambia decisione.



50' - Ammonito Criscito che trattiene e atterra Politano.



48' - Politano entra in ritardo su Biraschi a metà campo: intervento duro, l'arbitro estrae il cartellino giallo.



INTERVALLO



44' - Giallo a Di Lorenzo per aver atterrato Cambiaso che stava andando via in velocità sulla fascia sinistra del Genoa.



11' - Ammonito Ekuban per un'entrata in scivolata col piede a martello su Di Lorenzo.