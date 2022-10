Di seguito la moviola degli episodi arbitrali più discussi del posticipo della domenica di Serie A, valido per la nona giornata:



Roma-Lecce h 20.45 Prontera (Alassio-Mokthar Quarto Uomo: Minelli Var: Banti Avar: Abbattista)



47' RIGORE PER LA ROMA - Calcio di rigore per la Roma: Abraham, appena entrato, viene atterrato in area di rigore da Askildsen. Prontera non ha dubbi e assegna il penalty, in maniera corretta.



20' ROSSO A HJULMAND ESAGERATO - Contrasto duro a centrocampo tra Belotti e Hjulmand, con quest'ultimo che con il tacchetto colpisce la gamba destra del Gallo. l'arbitro Prontera, richiamato al VAR da Banti, riguarda il contatto ed espelle il calciatore del Lecce, con una decisione troppo severa. Il fallo era duro, ma non passibile di espulsione, perché la gamba non è stata alzata per far male, bensì in un contrasto di gioco da tergo.