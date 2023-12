Di seguito la rassegna degli episodi da moviola nelle gare della domenica della 15esima giornata di Serie A:



FROSINONE – TORINO h. 12.30



Arbitro: Massimi

Assistenti: Baccini - Vigile

Quarto ufficiale: Baroni

VAR: Meraviglia

AVAR: Mazzoleni



45'+ - Rodriguez entra con troppa foga, primo ammonito per i granata



16' - Fallo di Gelli in attacco non ravvisato, palla a Kaio Jorge che entra in area e viene steso, per l'arbitro è simulazione e giallo per il brasiliano. Stavolta il Frosinone e tutto lo stadio protestano in maniera veemente. Dopo revisione al Var, si torna al fallo di Gelli ma Kaio Jorge rimane ammonito. Un disastro.



13' - Ancora Oyono in ritardo su Bellanova, nettamente da giallo e quindi da espulsione per somma di ammonizioni. Massimi fischia il fallo ma non estrae il cartellino, grandi proteste del Toro.



9' - Oyono sbarra la strada a Ricci in maniera irregolare, giallo per l'esterno ciociaro.





MONZA – GENOA h. 15.00



Arbitro: Collu

Assistenti: Bindoni - Tegoni

Quarto ufficiale: Abissi

VAR: Irrati

AVAR: Miele









SALERNITANA – BOLOGNA h. 18.00



Arbitro: Sozza

Assistenti: Scatragli - Bercigli

Quarto ufficiale: Di Marco

VAR: Valeri

AVAR: Maggioni