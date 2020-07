Dopo gli anticipi di sabato e venerdì, torna in campo la Serie A con le partite che chiudono il 36esimo turno. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle tre gare analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





BOLOGNA – LECCE ore 17.15

CALVARESE

CARBONE – LO CICERO

IV: SACCHI

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TEGONI



90’ In area di rigore Denswil mette un braccio sulla spalla di Mancosu, e lo tira giù. Per l’arbitro il contatto è lieve e non meritevole di penalty. Sul ribaltamento di fronte il Bologna segna il 3-2. Episodio al limite, poteva starci il rigore.



26’ Il Bologna reclama un rigore: su tiro di Barrow c’è un tocco col braccio, attaccato al corpo, di Paz. Calvarese correttamente non assegna il calcio di rigore.







CAGLIARI – UDINESE ore 19.30

PASQUA

BINDONI – PASSERI

IV: MARINI

VAR: DI PAOLO

AVAR: DEL GIOVANE





H. VERONA – LAZIO ore 19.30

VOLPI

VALERIANI – GALETTO

IV: ROS

VAR: FABBRI

AVAR: MELI





ROMA – FIORENTINA ore 19.30

CHIFFI

DI IORIO – VECCHI

IV: GUIDA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DE MEO





SPAL – TORINO ore 19.30

ABISSO

PERETTI – DI VUOLO

IV: LA PENNA

VAR: ROCCHI

AVAR: FIORITO