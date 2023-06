Di seguito la rassegna completa degli episodi da moviola in Cremonese-Salernitana ed Empoli-Lazio, le due gare serali dell'ultimo turno di Serie A:



CREMONESE – SALERNITANA



PERENZONI

MASTRODONATO – CIPRIANI

IV: GARIGLIO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: FOURNEAU



39' . Eccesso di foga per Coulibaly, giallo anche per lui.



29' - Ammonito Ghiglione, intervento duro su Kastanos.



23' - Bohinen frana su Buonaiuto in area, l'arbitro prima non fischia, poi viene richiamato al monitor: calcio di rigore per la Cremonese.



EMPOLI – LAZIO



MASSIMI

VALERIANI – SCARPA

IV: MIELE G.

VAR: NASCA

AVAR: DIONISI



62' - Giallo per Vecino che stende Cambiaghi.



37' - Altro ammonito nell'Empoli: Cambiaghi fa fallo al limite dell'area e viene sanzionato.



14' - Akpa Akpro è il primo ammonito del match per eccesso di foga.