Prosegue il 30esimo turno di Serie A, su Calciomercato.com gli episodi da moviola della giornata.



JUVENTUS-GENOA, ore 15

Arbitro: DI BELLO

Assistenti: PASSERI – TOLFO

IV: GIUA

VAR: GIACOMELLI

AVAR: VIVENZI



53' - Rovella trattiene Chiesa, ammonito.



49’ - Proteste della Juve sul gol dell'1-2 di Scamacca. De Ligt, finito a terra, si lamenta per una presunta spinta dell’attaccante del Genoa, prima del colpo di testa vincente. L’arbitro convalida la rete.



38' - Giallo anche Behrami per una trattenuta a centrocampo su Rabiot.



37' - Ammonito Kulusevski per un intervento in ritardo su Zappacosta.



20' - Fallo di mano dal limite di Cuadrado, ammonito​.





SAMPDORIA-NAPOLI, ore 15

Arbitro: VALERI

Assistenti: LONGO – ROCCA

IV: DIONISI

VAR: AURELIANO

AVAR: TEGONI



VERONA-LAZIO, ore 15

Arbitro: CHIFFI

Assistenti: BRESMES – PERROTTI

IV: DI MARTINO

VAR: ORSATO

AVAR: MELI



49' - Gol annullato alla Lazio: Caicedo va in rete dopo un contrasto con Magnani. Chiffi richiamato dal Var Orsato per una sbracciata di Caicedo, per liberarsi da Magnani (che lo aveva ripetutamente trattenuto prima). L'attaccante della Lazio ha il braccio alto, dopo aver rivisto l'episodio al Var Chiffi annulla il gol e lo ammonisce.





ROMA-BOLOGNA, ore 18

Arbitro: GUIDA

Assistenti: ALASSIO – ROBILOTTA

IV: PEZZUTO

VAR: FABBRI

AVAR: DE MEO



FIORENTINA-ATALANTA, ore 20.45

Arbitro: SACCHI

Assistenti: DI VUOLO – SCARPA

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN