Di seguito i principalidei match in scena oggi per quanto riguardaPRONTERADI GIOIA – DE MEOIV: AYROLDIVAR: GHERSINIAVAR: GALETTOMASSAMORO – GARZELLIIV: FELICIANIVAR: LA PENNAAVAR: ZUFFERLIRischio espulsione per Mazzocchi. dopo il giallo rimediato al 26' per il fallo su Depaoli, interviene ancora in ritardo sull'esterno blucerchiato. Massa lo graziaGrande discesa di Bonazzoli, palla al centro con la difesa doriana in affanno, arriva Dia che la spinge in porta. Inizialmente l'assistente con la bandierina alzata rileva la posizione iniziale di offside dell'ex Samp ma l'arbitro, richiamato dal Var, convalida la rete, dopo il check.MARINELLICOLAROSSI – MASTRODONATOIV: COLOMBOVAR: BANTIAVAR: LO CICEROSANTOROPASSERI – COSTANZOIV: BARONIVAR: MARIANIAVAR: PERETTI