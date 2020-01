Dopo gli anticipi del sabato e il lunch match tra Milan e Udinese, prosegue il weekend di Serie A con altre quattro sfide. Ecco tutti gli episodi da moviola analizzati dalla redazione di calciomercato.com:



BOLOGNA – H. VERONA

AYROLDI

DEL GIOVANE – TOLFO

IV: MARIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO



65’ Duro scontro in mezzo al campo tra Zaccagni e Bani: il difensore viene giustamente ammonito, secondo giallo per lui ed espulsione. Decisione corretta.





BRESCIA – CAGLIARI

GIUA

PASSERI – CALIARI

IV: BARONI

VAR: BANTI

AVAR: MONDIN



82' Espulso Balotelli! Fallo dell'attaccante del Brescia che, ammonito, inizia a protestare con l'arbitro, che così decide di estrarre il cartellino rosso.



67' Fallo di Tonali su Simeone in area di rigore, Giua assegna correttamente il penalty per il Cagliari.





LECCE – INTER

GIACOMELLI

LIBERTI – BOTTEGONI

IV: MARINI

VAR: GUIDA

AVAR: FIORITO



47' Colpo di testa di Babacar in area di rigore, il pallone tocca il braccio di Sensi e l'arbitro assegna il rigore per il Lecce. Richiamato al Var, annulla la decisione. Scelta al limite ma corretta, in quanto il braccio di Sensi è attaccato al corpo e non fa movimenti irregolari.



30' Intervento duro di Candreva su Donati: proteste del Lecce, Giacomelli correttamente non va oltre il giallo.



20’ Scontro Barella-Donati: il difensore del Lecce nel rinviare entra con il piede a martello sul centrocampista nerazzurro. L’arbitro ammonisce il giallorosso poi, dopo revisione al Var, conferma la decisione presa. Scelta corretta, in quanto non c’è intenzionalità nel duro intervento di Donati.



19’ Gol annullato a Lukaku: uscita di Gabriel a valanga, il portiere perde il pallone che finisce al centravanti nerazzurro, che segna a porta vuota. Per l’arbitro c’è fallo di Lukaku, che nello scontro allarga leggermente il braccio.





GENOA – ROMA h. 18.00

MARESCA

LONGO – VALERIANI

IV: PICCININI

VAR: ROCCHI

AVAR: CECCONI