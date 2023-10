Di seguito, tutti gli episodi da moviola di Sassuolo-Bologna e Lecce-Torino.



Sassuolo-Bologna ore 15



Giua

Vecchi e Ceolin

IV UOMO Sozza

VAR Maggioni

AVAR Irrati



81' - RETE ANNULLATA A ZIRKZEE - Posizione di offside di Orsolini sul vantaggio realizzato da Zirkzee, corretto annullare la rete



71' - Giallo per El Azzouzi per un brutto fallo su Lauriente



58' - Ammonito Lykogiannis per un intervento irregolare su Berardi



Lecce-Torino ore 18



Aureliano

De Meo e Fontemurato

IV UOMO Baroni

VAR Valeri

AVAR S. Longo