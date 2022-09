Questi i principali episodi da moviola delle tre partite del Monday Night della quinta giornata di Serie A:





Monza-Atalanta h 18.30

Arbitro: Sacchi

Assistenti: Bindoni – Imperiale

IV: Colombo

VAR: La Penna

AVAR: Muto



20' - Malinovskyi va giù in area dopo un contrasto con Caldirola, per Sacchi non c'è nulla e anche il VAR conferma.





Salernitana-Empoli h 18.30

Arbitro: Abisso

Assistenti: Lo Cicero – Pagliardini

IV: Rutella

VAR: Marini

AVAR: Longo S.





Torino-Lecce h 20.45

Arbitro: Volpi

Assistenti: Vecchi – Massara

IV: Feliciani

VAR: Mazzoleni

AVAR: Liberti