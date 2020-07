Sono tre gli anticipi della 34a giornata di Serie A: si parte con Verona-Atalanta alle 17.15, seguono Cagliari-Sassuolo alle 19.30 e Milan-Bologna alle 21.45. Di seguito tutti gli episodi da moviola delle tre gare analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:









H. VERONA – ATALANTA Sabato 18/07 h. 17.15

ABISSO

CARBONE – TARDINO

IV: SOZZA

VAR: ROCCHI

AVAR: MELI



41' - Ammonito Amrabat. Fallo tattico ai danni di Hateboer, l'arbitro non ha dubbi ed estrae il giallo. Cartellino pesante per Amrabat: era diffidato e dunque salterà per squalifica la prossima gara contro il Torino.



CAGLIARI – SASSUOLO Sabato 18/07 h. 19.30

AYROLDI

VALERIANI – ROSSI L.

IV: MASSIMI

VAR: LA PENNA

AVAR: VIVENZI



MILAN – BOLOGNA Sabato 18/07 h. 21.45

MASSA

BRESMES – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: NASCA

AVAR: ALASSIO