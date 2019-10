Continua oggi l'ottava giornata di Serie A. Dopo le gare di ieri e in attesa dei posticipi di questa sera tra Milan e Lecce e del Monday Night tra Brescia e Fiorentina, si disputano cinque partite. Di seguito gli episodi da moviola delle partite analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:





SASSUOLO – INTER Domenica 20/10 h. 12.30

GIACOMELLI

LONGO – BOTTEGONI

IV: GHERSINI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: FIORITO



70' SECONDO RIGORE PER L'INTER - Steso Barella in area di rigore, secondo calcio di rigore per l'Inter: intervento goffo e ingenuo di Muldur.​



43' RIGORE PER L'INTER - Lukaku prolunga per Lautaro, cinturato in area da Marlon: Giacomelli indica il dischetto, il fallo appare netto.



32' ANNULLATO IL RADDOPPIO ANCHE A CAPUTO - Lancio in profondità per Caputo, che deposita in rete alle spalle di Handanovic: ma l'attaccante barese parte in posizione di offside sul lancio del compagno.



28' ANNULLATO IL RADDOPPIO DI LAUTARO - Cross dalla destra, la palla arriva a Lautaro Martinez che deposita in rete: il gol viene però annullato per un fallo di Lukaku su Peluso, che gli impedisce l'intervento.





CAGLIARI – SPAL Domenica 20/10 h. 15

CHIFFI

BINDONI – MASTRODONATO

IV: ROS

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI



SAMPDORIA – ROMA Domenica 20/10 h. 15

MARESCA

PERETTI – CECCONI

IV: GIUA

VAR: BANTI

AVAR: RANGHETTI



46' 'BUU' RAZZISTI A VIEIRA - Segnalati all'arbitro Maresca dei "buu" razzisti indirizzati dai tifosi romanisti a Ronaldo Vieira: se dovesse accadere nuovamente l'arbitro potrebbe fermare il gioco, come da regolamento.





UDINESE – TORINO Domenica 20/10 h. 15

ABISSO

DE MEO – VILLA

IV: MASSA

VAR: DOVERI

AVAR: DI IORIO



34' IL TORINO CHIEDE UN RIGORE - Il Toro chiede un rigore per un intervento di Opoku su Laxalt all'interno dell'area di rigore: Abisso concede invece il fallo ai friulani.





PARMA – GENOA Domenica 20/10 h. 18.00

VALERI

DEL GIOVANE – LO CICERO

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: MONDIN