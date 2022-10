Di seguito i principali episodi da moviola dei due posticipi della domenica dell'ottava giornata di Serie A:





Atalanta-Fiorentina h 18.00

Irrati

Del Giovane – Valeriani

IV: Gariglio

VAR: Di Bello

AVAR: Marini



39' ROSSO A KOUAME' TOLTO COL VAR - Cartellino rosso per l'attaccante ivoriano della Fiorentina, prima assegnato e poi tolto giustamente col VAR: piede altissimo, eccessiva vigoria e calcione in faccia a De Roon, espulsione che sarebbe stata netta, ma dal replay si evince come Kouamé non colpisca l'olandese ma lo sfiori e basta.



23 - Intervento goffo in area viola da parte di Martinez Quarta, che colpisce un pallone alto in fase calante prima con la coscia e poi con il braccio. Azione rivista al VAR da Irrati, giusto non concedere rigore perché il movimento è consono e naturale.



15'- Sportiello esce in presa su Barak e colpisce prima il pallone e poi il centrocampista ceco, nessun fallo da parte del portiere bergamasco.





Juventus-Bologna h 20.45

Abisso

Tolfo – Perrotti

IV: Maggioni

VAR: La Penna

AVAR: Preti