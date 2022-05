Di seguito i principali episodi da moviola dei match del sabato della 36esima giornata di Serie A: alle 15 Torino-Napoli, alle 18 Sassuolo-Udinese e alle 20.45 Lazio-Sampdoria.





TORINO – NAPOLI h. 15.00

PRONTERA

LIBERTI – DEL GIOVANE

IV: BARONI

VAR: IRRATI

AVAR: ZUFFERLI



59' - RIGORE PER IL NAPOLI! Stop di petto in area di Osimhen e e tacco all'indietro per l'accorrente Mertens, Izzo travolge il belga nel tentativo di anticiparlo, con Prontera che assegna il penalty.





SASSUOLO – UDINESE h. 18.00

MARCENARO

MONDIN – MASSARA

IV: CAMPLONE

VAR: DI MARTINO

AVAR: IRRATI





LAZIO – SAMPDORIA h. 20.45

MASSA

BOTTEGONI – VONO

IV: PATERNA

VAR: ABISSO

AVAR: COSTANZO