Di seguito i principali episodi da MOVIOLA dei match della domenica pomeriggio della 23esima giornata di Serie A.



SPAL-SASSUOLO, domenica 9 febbraio ore 12.30

GIACOMELLI di Trieste

TOLFO – DI GIOIA

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: MONDIN



65' Tomovic stende in area di rigore Boga: penalty corretto per il Sassuolo.



BRESCIA-UDINESE, domenica 9 febbraio ore 15.00

PICCININI di Forlì

MANGANELLI – CALIARI

IV: RAPUANO

VAR: MANGANIELLO

AVAR: LONGO



13' Rigore assegnato all'Udinese per un presunto fallo di mano di Bisoli: il giocatore del Brescia colpisce però la palla con la faccia. L'arbitro viene richiamato al Var e toglie giustalmente il penalty. ​





GENOA-CAGLIARI, domenica 9 febbraio ore 15.00

CALVARESE di Teramo

VIVENZI – FIORITO

IV: MAGGIONI

VAR: PAIRETTO

AVAR: DE MEO



NAPOLI-LECCE, domenica 9 febbraio ore 15.00

GIUA di Olbia

GALETTO – ROCCA

IV: FOURNEAU

VAR: ABISSO

AVAR: DEL GIOVANE



PARMA-LAZIO, domenica 9 febbraio ore 18.00

DI BELLO di Brindisi

LIBERTI – PRENNA

IV: MINELLI

VAR: BANTI

AVAR: VALERIANI